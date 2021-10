Rotterdam gaat met QR-code alle straatnamen toelichten

Als eerste stad in Nederland gaat Rotterdam uitleg geven over de naamgeving van alle straten in de stad. Vanaf volgend jaar worden namen van de 6402 straten die de stad telt uitgebreid toegelicht via een QR-code op het straatnaambord.

De digitale namendatabase van de Rotterdamse straten bevat nu nog summiere informatie over het hoe en waarom van de straatnaam. De uitleg van de namen wordt de komende tijd uitgebreid en aangevuld.

De gemeenteraad heeft in de motie ‘Maak de geschiedenis zichtbaar’ van D66, het college gevraagd om straatnamen die refereren naar het koloniale- en slavernijverleden van uitleg te voorzien. Het college wilde echter geen onderscheid maken tussen ‘foute’ en ‘goede’ straatnamen. De straatnamencommissie heeft daarom afgelopen jaar alle 6402 straatnamen in Rotterdam gecategoriseerd.

Volgens wethouder Vincent Karremans, belast met de buitenruimte, is het goed om alle straatnamen toe te lichten. “Alle straten in de stad hebben met reden hun naam gekregen. Ik wil ook voorkomen dat we ‘een soort foute’ straatnamen creëren in Rotterdam. De geschiedenis van de stad, van heel vroeger tot meer recent, is terug te zien op de straatnaamborden en dat willen we op deze manier meer bekend maken. Van leuke weetjes tot belangrijk historisch besef.”