Amsterdam schroeft coronahandhaving in horeca op

Amsterdam roept z’n horeca “nogmaals dringend” op bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Vanaf vrijdagavond wordt de handhaving opgeschroefd, meldt de gemeente. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Amsterdam heeft haar leden inmiddels opgeroepen nog beter te gaan controleren.

Het aantal besmettingen in de stad neemt toe, ziet de gemeente. Bovendien komen er veel signalen binnen dat bezoekers gewoon zonder coronabewijs bij horecagelegenheden naar binnen mogen. Volgens de gemeente blijkt uit bron- en contactonderzoek van de GGD dat horecabezoek een van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting is. Ook is er een toename van clusters van drie of meer besmettingen, die terug te leiden zijn tot horecabezoek.

Horecaondernemingen kunnen dit weekend handhavers aan de deur krijgen. “Waar nodig kunnen handhavers overgaan tot sluiting”, waarschuwt de gemeente.

De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stelt in een reactie dat het merendeel van de ondernemers de coronacheck serieus uitvoert, ondanks gebrek aan personeel. Maar ze ziet ook dat het niet overal goed gaat. “Het is ook niet zo dat ondernemers niet willen, maar we zitten met enorme uitdagingen. Er is het personeelstekort. En de gasten zijn er soms ook wel klaar mee”, zegt Eveline Doornhegge, KHN-regiomanager afdeling Amsterdam.

De afdeling roept haar leden dus op nog beter de QR-code te controleren. “Het past in de tijdlijn: opschalen in striktheid van controle voorkomt misschien wel zwaardere maatregelen en maakt het hopelijk snel mogelijk dat onze zaken weer na 00.00 uur open mogen zijn”, stelt Doornhegge. En: “Een geleidelijke uitloop helpt ook in de onrust die nu op straat is, rond middernacht.”