Deelnemers klimaatwandeltocht komen aan in Glasgow

Na ruim drie weken wandelen door Nederland en Schotland komen de deelnemers van The Climate Miles vrijdag aan in Glasgow. Daar begint zondag de COP26, de grote internationale klimaattop van de VN. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda organiseerde de tocht om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. De top in Schotland is volgens de organisatie “cruciaal om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen”.

Volgens directeur Marjan Minnesma zijn “alle oplossingen in huis om onder de 1,5 graad opwarming te blijven”. Zij ziet de verduurzaming die daarvoor nodig is vooral als een kwestie van “opschalen en versnellen”. De Urgenda-directeur zou graag zien dat Nederland een voorbeeld neemt aan de Amerikaanse president John F. Kennedy, die zich voornam om binnen een tijdsbestek van tien jaar mensen naar de maan te sturen en daar zo veel middelen voor vrij maakte dat het doel ruimschoots werd gehaald, in 1969.

De wandeltocht voor het klimaat begon op 6 oktober in de Eemshaven in Groningen. Van daaruit liepen de deelnemers 410 kilometer door het land naar Rotterdam. In totaal liepen volgens Urgenda zo’n 2000 mensen mee op het Nederlandse deel van de tocht. Tientallen deelnemers, onder wie Minnesma zelf, stapten vervolgens op de trein naar Edinburgh. De afgelopen dagen liepen ze door het Schotse landschap, om vrijdag in de namiddag te arriveren in de stad waar de klimaatconferentie wordt gehouden.