EMA: geen bewijs dat lichaam op hol slaat door coronavaccins

Coronavaccins lijken niet tot een overreactie van het lichaam te leiden. Er is geen bewijs gevonden voor zo’n effect en het hoeft dus ook niet in de bijsluiters van de vaccins te staan, zegt de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

De organisatie deed onderzoek naar het zogeheten multisystem inflammatory syndrome (MIS). Daarbij ontstaan op meerdere plekken in het lichaam tegelijk ontstekingen, bijvoorbeeld bij het hart, de longen, bloedvaten, nieren, ingewanden, hersenen, huid of ogen. Als dat gebeurt, kunnen mensen bijvoorbeeld last krijgen van diarree, hoge koorts, overgeven, maagpijn, hoofdpijn, rode ogen en snelle ademhaling. Het is bekend dat dit kan gebeuren bij een coronabesmetting. Dit is zeldzaam, maar het kan levensgevaarlijk worden.

Het veiligheidscomité van het EMA, de PRAC, concludeert dat er “momenteel onvoldoende bewijs is” voor een verband tussen de coronavaccins en die klachten, maar roept artsen op om de klachten te blijven melden.

Het EMA heeft vaccinfabrikanten Pfizer/BioNTech en Moderna ook gevraagd om meer informatie over mogelijke ontstekingen aan het hart na vaccinatie. Deze aandoeningen, myocarditis en pericarditis, staan in de bijsluiters genoemd als mogelijke bijwerkingen. Verder buigt het EMA zich over een andere mogelijke bijwerking van het Moderna-vaccin. Tot nu toe zijn zes gevallen bekend waarin mensen na vaccinatie last kregen van lekkende haarvaten. Dat kan leiden tot zwellingen en een lage bloeddruk. “Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een oorzakelijk verband is tussen de inenting en de meldingen”, aldus de toezichthouder.