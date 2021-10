Grapperhaus en De Jonge doen mee aan Veiligheidsberaad

Demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schuiven maandag aan bij de vergadering van het Veiligheidsberaad in Utrecht als hun agenda dat toelaat. Het beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigt zich maandagavond over het maatregelenpakket waarmee het kabinet dinsdag naar buiten wil komen.

Het zou eigenlijk de laatste speciale coronavergadering van het Veiligheidsberaad zijn. Maar nu de cijfers veel sneller oplopen dan verwacht is de kans groot dat er dit jaar nog meer vergaderingen over corona zullen zijn, aldus een woordvoerster. Het Veiligheidsberaad komt gewoonlijk maar een paar keer per jaar bijeen om landelijke veiligheidsvraagstukken en personele zaken met elkaar af te stemmen.

Voorzitter Hubert Bruls van het beraad, burgemeester van Nijmegen, liet deze week weten dat de burgemeesters over het algemeen tevreden zijn over de coronacontroles in het uitgaansleven. Volgens hem blijkt het tonen van een coronapas een relatief kleine moeite te zijn en zijn de meeste Nederlanders er positief over.

Er zijn ook nog niet veel boetes uitgedeeld aan ondernemingen die een loopje nemen met de verplichte controle. Eventueel verscherpte handhaving van de controle zal maandagavond onder andere aan de orde komen.