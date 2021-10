Kamerleden Leijten en Simons botsen over racismetweets

SP-Kamerlid Renske Leijten en BIJ1-leider Sylvana Simons zijn tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken gebotst over een aantal tweets over racisme. Er ontstond grote irritatie bij de twee parlementariërs tijdens een discussie die een kwartier duurde.

Nadat Simons een aantal moties had ingediend over de begroting van het ministerie, kwam Leijten naar de microfoon om te vragen of Simons haar een racist vond. Die antwoordde daarop dat ze Leijten niet goed genoeg kende, maar dat zij niet die indruk had. Vervolgens verwees Leijten naar tweets van andere BIJ1-leden die haar racisme verweten hadden. Hier reageerde Simons geagiteerd op omdat zij vond dat die discussie niet met haar en niet op dit moment gevoerd zou moeten worden. Ze zei ook Leijten niet aan te spreken op het feit dat SP’ers haar online hadden aangevallen.

Welke tweets Leijten precies bedoelde werd tijdens het debat niet uitgesproken en ook was niet helemaal duidelijk wie de afzenders waren van de berichten waarop zij doelde. Wel verwees de SP’er op enig moment naar de nummer twee op de BIJ1-kieslijst Quincy Gario, die de partij inmiddels heeft verlaten, en naar fractiemedewerkers van de partij.

Leijten zou verweten zijn dat ze in haar onderzoek naar de toeslagenaffaire te weinig oog had gehad voor het racisme dat daaraan ten grondslag lag, terwijl Leijten vindt dat ze dat aspect steeds onomwonden benadrukt heeft. PvdA’er Khadija Arib nam het tijdens de discussie voor Leijten op.

Ook Wybren van Haga mengde zich in de discussie door te verwijzen naar tweets die BIJ1-leden geplaatst zouden hebben waarin hij dood gewenst werd. Simons zei Van Haga niet dood te wensen, maar Van Haga vond dat ze niet nadrukkelijk genoeg afstand nam. Na meerdere vergeefse pogingen wist Paul van Meenen als voorzitter een einde aan de discussie te maken en het debat voort te zetten.