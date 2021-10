Nog veel opties op tafel bij Catshuisoverleg over corona

Het kabinet bespreekt vrijdag in het Catshuis wat er gedaan moet worden aan de oplopende coronacijfers. Verantwoordelijke bewindspersonen en deskundigen praten over de huidige virussituatie en het advies vanuit het Outbreak Management Team (OMT), dat donderdag al bijeenkwam. Bij het Catshuisoverleg worden meestal de grote lijnen voor het coronabeleid uitgezet.

Bij de laatste coronapersconferentie, half september, kondigden demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge nog versoepelingen aan. Sindsdien is het aantal coronapatiƫnten in de ziekenhuizen weer sterk toegenomen, net als het aantal mensen dat op de intensive cares terechtkomt. Het coronabeleid is er momenteel op gericht om kwetsbaren te beschermen, maar ook om de druk op de zorg binnen de perken te houden, heeft het kabinet steeds gezegd. Die cijfers zien er slechter uit dan voorzien, erkende De Jonge eerder deze week nog. Aanscherping van de maatregelen ligt dan ook voor de hand.

Bronnen melden dat het kabinet openstaat voor een breed scala aan stappen. Zo wil De Jonge niet uitsluiten dat er maatregelen komen die alleen gericht zijn op ongevaccineerden. Ook de mogelijkheid om regionaal in te grijpen, ligt weer op tafel. Daar werd tot nu toe van afgezien, onder meer omdat dat zou kunnen leiden tot problemen in de handhaving en omdat in een klein land als Nederland mensen makkelijk tussen regio’s reizen. Het OMT-advies over maatregelen zal een centrale rol spelen in de keuzes uiteindelijk gemaakt worden.

Een definitief besluit over de maatregelen wordt genomen tijdens een apart overleg dat voor dinsdag op de agenda staat. In de tussentijd wordt met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad gesproken over onder meer de handhaafbaarheid van de voorgenomen maatregelen. De plannen worden bekendgemaakt op een nieuwe coronapersconferentie, dinsdagavond. Toch zijn tot nu toe meestal al na het Catshuisberaad voorgenomen plannen uitgelekt, tot grote ergernis van de Tweede Kamer.