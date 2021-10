Ook compensatie kinderen en ex-partners voor toeslagenschandaal

Het demissionaire kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor compensatie voor kinderen en ex-partners van gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Ook is een bedrag gereserveerd voor mensen die fout behandeld zijn door de Belastingdienst rond andere toeslagen. Het geld komt uit een pot van ruim 5 miljard euro die het kabinet al voor compensatie opzij had gezet.

Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Het kabinet geeft prioriteit aan de regeling voor kinderen van gedupeerde ouders. Zij krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, tussen de 2000 en 10.000 euro. Een en ander is nog wel mede afhankelijk van instemming door de Tweede Kamer.