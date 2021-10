Reproductiegetal coronavirus gaat iets omhoog

Dat het coronavirus zich sneller weet te verspreiden, is ook terug te zien in het zogeheten reproductiegetal. Dat is vrijdag gestegen naar 1,26. Sinds begin juli zijn er maar drie dagen geweest waarop het cijfer nog iets hoger stond.

Een reproductiegetal van 1,26 betekent dat honderd mensen met corona onder de leden gemiddeld 126 anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan 159 mensen, die vervolgens 200 anderen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers op. Hoe hoger het getal ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt.

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie van zo’n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het cijfer van 1,26 van vrijdag beschrijft de situatie op 14 oktober.