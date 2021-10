Vijlbrief: bevindingen AP over zwarte lijst ‘hard en ernstig’

De conclusies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de zwarte lijst van de Belastingdienst zijn “hard en ernstig” maar “geen verrassing”, aldus demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën). Niet voor niets is de Belastingdienst vorig jaar gestopt met het bijhouden van vermeende fraudeurs in het zogenoemde FSV-systeem, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De AP constateert dat de Belastingdienst de privacywetgeving ernstig heeft geschonden door jarenlang gegevens bij te houden over ruim een kwart miljoen mensen die om uiteenlopende redenen als mogelijke fraudeur waren aangemerkt. In veel gevallen gebeurde dat ten onrechte. Vijlbrief benadrukt nog eens “dat dit nooit had mogen gebeuren”.

De bevindingen van de AP bieden volgens Vijlbrief een “waardevolle verdieping” bij de conclusies die hij eerder zelf al had getrokken en die aanleiding waren FSV uit de lucht te halen. Hij zegt de conclusies van de toezichthouder “volledig” te onderschrijven. De aanbevelingen worden meegenomen in het al lopende verbeterprogramma bij de fiscus.

Op aandringen van de Tweede Kamer is de Belastingdienst al begonnen de mensen die op de zwarte lijst stonden daarover te informeren. Ook wordt gewerkt aan een mogelijke compensatieregeling voor degenen die nadelige gevolgen hebben ondervonden van hun registratie in FSV. Adviesbureau PwC onderzoekt nog hoeveel mensen gedupeerd zijn en op welke manier.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken spreekt op Twitter van “echt een grof schandaal” en Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het “een snoeiharde conclusie”. Kuiken en Omtzigt benadrukken beiden dat het bestaan van de zwarte lijsten al eerder was aangetoond. Volgens Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, is er nog steeds geen duidelijkheid over hoe het FSV-systeem werkte, wie er zijn gedupeerd en of zij uitzicht hebben op compensatie. “Waarom moet het toch zo lang duren?” Haar partijgenoot Mahir Alkaya zegt dat “de strijd voor een eerlijke overheid” doorgaat, “maar wat hebben we nog een lange weg te gaan”.