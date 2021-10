107.000 kippen geruimd na uitbraak vogelgriep op groot bedrijf

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ruimt zaterdag 107.000 kippen wegens een vogelgriep-besmetting op een groot pluimveebedrijf in Grootschermer, in de gemeente Alkmaar. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om “een vleeskuikenbedrijf met drie stallen: twee stallen met 40.000 dieren en één stal met 27.000 dieren”, aldus Schouten. “In één stal vertoonden de dieren verschijnselen van vogelgriep.” Uit afgenomen monsters blijkt dat er inderdaad sprake is van besmetting.

In de buurt van het besmette bedrijf zit een andere kippenboer, met 18.700 vleeskuikens. Maar volgens de minister is het “verantwoord” dit bedrijf niet preventief te ruimen, omdat in een straal van 10 kilometer “geen ander commercieel pluimveebedrijf” is gevestigd “waarheen verspreiding zou kunnen optreden”.

Dinsdag kondigde Schouten een ophokplicht voor commerciële pluimveehouders aan: zij moeten hun kippen voorlopig binnenhouden om verspreiding van het virus te beperken.