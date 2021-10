Deelnemers klimaattop met trein op weg naar Glasgow

Honderden deelnemers van de klimaattop COP26 zijn zaterdagochtend met een speciale trein vertrokken vanuit Nederland. Vanaf beginpunt Amsterdam rijdt de klimaattrein van Eurostar via Rotterdam en Brussel naar Londen, waar de inzittenden overstappen op een andere trein naar de Schotse stad. Daar begint zondag de top. Een dag later worden talloze wereldleiders verwacht, onder wie ook premier Mark Rutte.

Met de trein willen de initiatiefnemers het goede voorbeeld geven. Een van hen is Mara de Pater van de organisatie Youth for Sustainable Travel. Zij vindt dat internationaal treinverkeer veel aantrekkelijker moet worden gemaakt. “En de groei van de luchtvaart moet stoppen. Vliegvelden uitbreiden kan echt niet in tijden van klimaatcrisis”, zegt ze aan boord van de trein.

De Pater pleit ervoor om de luchtvaart harder aan te pakken. Die valt nu nog onder allerlei uitzonderingsbepalingen, waardoor vliegtickets vaak goedkoper zijn dan treinkaartjes. “De luchtvaart valt niet onder het Klimaatakkoord van Parijs. Dat zou moeten veranderen”, vindt de woordvoerster van de jongerenorganisatie. Zeker voor de relatief korte afstanden, onder de 500 kilometer, zou de trein de norm moeten worden, vindt ze. “Onzinnige korteafstandsvluchten zouden we moeten schrappen.”

In de klimaattrein zitten veel jongeren, vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, een aantal leden van de officiƫle Nederlandse delegatie en bestuurders uit de spoorsector.