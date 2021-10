Stille tocht voor Pool die omkwam bij ruzie op tramhalte Den Haag

In Den Haag is zaterdag een stille tocht voor een man uit Polen die bijna twee weken geleden om het leven kwam doordat hij bij een ruzie op een tramhalte voor een naderende tram was terechtgekomen. De deelnemers verzamelen zich om 16.00 uur op Plein 1813, niet ver van de Poolse ambassade. Daarna lopen ze richting het stadhuis van Den Haag.

De stille tocht is niet alleen een eerbetoon aan het slachtoffer, de 39-jarige Pawel, maar ook een protest tegen geweld tegen dak- en thuislozen. Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats. De betoging is georganiseerd door de stichting Samen Onze Solidariteit (SOS), die hulp biedt aan arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

De dodelijke ruzie gebeurde vorige week maandag in de Haagse wijk Ypenburg. Het slachtoffer zou meerdere keren een groepje jongens hebben opgezocht. Een van hen, een 15-jarige jongen, zou hem toen aan de kant geduwd hebben. Deze tiener zit nog vast. Twee andere verdachten, van 15 en 18 jaar oud, zijn vrijgelaten. Het slachtoffer bleek 3,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben.