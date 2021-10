Tineke de Nooij stopt met eigen programma op de radio

Presentatrice Tineke de Nooij stopt met haar radioprogramma TinekeShow op NPO Radio 5. In de uitzending van zaterdag maakte de 80-jarige presentatrice bekend dat het haar laatste was. Met haar besluit komt er een einde aan een radiocarrière van ruim zestig jaar.

De Nooij nam in een studio gevuld met collega’s afscheid van haar programma. “Ik wil reizen nu het nog kan. Maar ik ga het werk ongelooflijk missen”, zei ze. “Ik heb meer dan 60 jaar gewerkt en eigenlijk wil ik ook niets anders.”

Het besluit van De Nooij komt voort uit de wens om meer van haar vrije tijd te genieten, vertelde ze. Helemaal stoppen doet ze overigens nog niet. Ze zal waar nodig invalwerk blijven doen voor Omroep MAX. Begin volgend jaar volgt nog een feestelijke afscheidsuitzending.

Tineke de Nooij maakte haar debuut op de radio als 12-jarige met het inspreken van een tekst voor een padvindersprogramma van de AVRO. In 1962 maakte ze vanaf het Radio Veronica-schip haar debuut als presentator van het dagelijkse programma Koffietijd. Na het einde van het Veronica-tijdperk in 1974 vertrok De Nooij naar Hilversum waar ze verschillende programma’s maakte voor de toenmalige zenders Hilversum 3 en Hilversum 4. In 1982 stapte ze over naar tv en presenteerde ze onder meer Tineke, een dagelijks middagmagazine dat bekend werd om de begintune “1,2,3,4,5,6,7,8,9… Tineke!’.