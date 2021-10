Weer iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1042 coronapatiënten. Dat is iets meer dan vrijdag, toen er in totaal 1021 patiënten werden behandeld wegens Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. De afgelopen dagen bleef het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen oplopen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zaterdag verder dat op de intensive cares nu 218 mensen liggen, dat is 1 meer dan op vrijdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu in totaal 824 patiënten, 20 meer dan op vrijdag.