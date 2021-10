Ziekenhuis Curaçao gaat weer niet-acute zorg leveren

Het grootste ziekenhuis van Curaçao, het Curaçao Medical Center (CMC), begint per 1 november weer met het verlenen van planbare zorg, de zogenoemde electieve zorg. Sinds eind september werd er geen niet-acute zorg geleverd in het ziekenhuis, zoals operaties aan een hernia, liesbreuk of versleten heup.

De overheid van het eiland heeft deze week ruim vier miljoen Antilliaanse gulden als voorschot overgemaakt (2,05 miljoen euro) om te zorgen dat de niet-acute zorg toch door kan gaan. Het ziekenhuis had om een voorschot van 5,3 miljoen Antilliaanse gulden gevraagd, maar gaat niettemin weer aan de slag met het leveren van niet-acute zorg. Er bestaat momenteel een wachtlijst van meer dan 1600 patiënten en het CMC wil dat niet verder op laten lopen.

Het geldgebrek van het ziekenhuis is deels te wijten aan de coronacrisis, de behandeling van patiënten met Covid-19 kost relatief veel geld. Maar ook is er een langlopend dispuut tussen overheid en ziekenhuis over tarieven en andere kosten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat op korte termijn onderzoek doen naar de tarieven. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft onlangs aangegeven dat het CMC volgens hem “behoefte heeft aan expertise van buitenaf”. Dat moet het NZa gaan leveren.