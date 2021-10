Minister Visser aan gewelddadige voetbalfans: ga op kickboksen

“Ga alsjeblieft op kickboksen.” Die boodschap heeft minister Barbara Visser (Infrastructuur) voor rellende voetbalsupporters. “Zoek een sport en leef je uit, maar doe het niet daar”, aldus de bewindsvrouw in WNL op Zondag over het wangedrag en de rellen in het betaalde voetbal van de afgelopen weken.

“Je verpest het voor zoveel mensen”, zegt Visser over de rellende voetbalsupporters. De VVD-politica benadrukt dat er ook kinderen in het stadion zitten die van een wedstrijd proberen te genieten.

Dit weekeinde stond opnieuw in het teken van wangedrag van een groep supporters. De wedstrijd Excelsior-FC Eindhoven werd stilgelegd, en het duel tussen Heracles en Ajax werd ook ontsierd door ongeregeldheden. De Limburgse derby tussen MVV en Roda JC werd vrijdagavond zelfs definitief gestaakt wegens rellende supporters.

Justitieminister Ferd Grapperhaus spreekt deze week met de KNVB, en ook burgemeesters, politie en justitie gaan om tafel met de bond.