Rutte vraagt wereldleiders op klimaattop om ‘actie, actie, actie’

Premier Mark Rutte spreekt maandag maar kort op de klimaattop in Glasgow. In de Schotse stad wil hij wereldleiders wijzen op “het belang dat we dit wereldwijd met elkaar oppakken”. Ook zal hij de nadruk leggen op de uitvoering van klimaatplannen. “We moeten het vooral uitvoeren”, zegt de demissionair premier voorafgaand aan de top. “Actie, actie, actie!”

Volgens Rutte kijken “heel veel mensen” naar de klimaattop COP26 die denken: “Dit is echt wel een van de laatste kansen die we hebben om nog die bocht met elkaar te nemen.” Hij noemt het positief dat “Amerika terug is” na het presidentschap van Donald Trump en dat het gevoel van urgentie nu ook bij Aziatische landen groeit. Dat er snel gehandeld moet worden om de uitstoot van CO2 te verminderen, “geldt voor Nederland, geldt voor Europa maar ook voor andere landen van de wereld”.

Aan het einde van de G20 in Rome noemde Rutte het al goed nieuws dat veel landen nu niet alleen maar nadenken over plannen om CO2-uitstoot drastisch te verlagen, maar ook werken aan de uitvoering van deze plannen.