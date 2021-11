Imagine Dragons derde headliner van Pinkpop

De Amerikaanse rockband Imagine Dragons is de derde headliner van het festival Pinkpop. Eerder werd al aangekondigd dat Metallica en Pearl Jam allebei een festivaldag afsluiten. Ook Twenty One Pilots en Nothing But Thieves staan op het festival in het Limburgse Landgraaf.

Het popfestival is volgend jaar op 17, 18 en 19 juni. De afgelopen twee keer kon het festival vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, maar het festival gaat ervan uit dat de komende editie door kan gaan.

Ook onder meer de metalband Nightwish, Danny Vera, Froukje, Royal Blood, Lost Frequencies, Zara Larsson, Eefje de Visser, Ronnie Flex & The Fam en Queens of the Stone Age komen naar het festival. De kaartverkoop gaat vrijdag 5 november van start.