Kabinetsleden praten verder over nieuwe coronamaatregelen

Bewindspersonen praten maandag weer verder over eventuele nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet worstelt met de vraag hoe de verspreiding van het virus weer beperkt kan worden, zonder dat aangescherpte regels het leven van mensen ingrijpend veranderen. “De rek is eruit in de samenleving”, benadrukt het kabinet immers steeds, maar inmiddels moeten verschillende ziekenhuizen planbare behandelingen uitstellen.

Vrijdag werd het kabinet bijgepraat over het nieuwste advies van het Outbreak Management Team, dat donderdag bijeenkwam. Betrokken kabinetsleden kwamen bijeen in het Catshuis, waar allerlei verschillende soorten coronaregels zijn besproken. Het verplichten van 1,5 meter afstand en het invoeren van de coronapas om toegang te krijgen tot de werkvloer, waar burgemeester Hubert Bruls zondag voor pleitte, liggen niet voor de hand.

Voor deze maatregelen is een wetswijziging nodig, wat weken zou duren. Wel kan het houden van 1,5 meter afstand mogelijk een ‘dringend advies’ worden. Daarnaast moeten mensen straks misschien op meer plekken een coronabewijs laten zien. Ook wordt er gedacht om het advies om zoveel mogelijk thuis te werken weer van stal te halen en worden Nederlanders mogelijk gevraagd om op meer plekken een mondkapje te dragen. Overigens wil het kabinet ook polsen welke regels mogelijk op steun kunnen rekenen in de Tweede Kamer.

Maatregelen die alleen ongevaccineerden raken, zijn voor het kabinet niet langer uitgesloten, maar stuiten vermoedelijk op weerstand in het parlement.

Maandagavond komen de voorzitters van de veiligheidsregio’s bijeen over de maatregelen.