Kamervoorzitter dringt aan op haast in formatie

Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil dat er snel meer duidelijk wordt over de voortgang van de formatie. In een brief aan informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees vraagt ze om “zo snel als mogelijk de Kamer te informeren over een tijdpad”.

De formerende partijen spraken afgelopen week op landgoed de Zwaluwenberg met elkaar over de vorming van een nieuw kabinet. Volgens Remkes en Koolmees hebben die gesprekken “bijgedragen aan een goede basis voor de voortgang van de kabinetsformatie in de komende periode”, maar concreter werden ze niet.

“Vanuit de samenleving bereiken ons in toenemende mate signalen van ongeduld”, schrijft Bergkamp. Volgens de voorzitter “neemt de urgentie om tot conclusies te komen” toe, “zeker nu de formatieduur in zijn totaliteit een langere is dan tot nu toe gebruikelijk”.

Vorige week werd het record voor langstlopende formatie gebroken, nadat 226 dagen na de verkiezingen er nog steeds geen nieuw kabinet geïnstalleerd was. Het vorige record stond op naam van het nu demissionaire kabinet-Rutte III. Koolmees vond het record niet iets om te vieren en zei dat het einde toch echt in zicht moet komen.