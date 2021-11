Klanten erg tevreden over private lease auto

Automobilisten die gebruik maken van private lease zijn zeer tevreden over hun leasecontract. Dit blijkt uit recent marktonderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Financiën werd uitgevoerd. Ontevreden klanten zijn vaak verrast door de nadelige gevolgen van een BKR-registratie bij het aanvragen van een hypotheek.

Positieve en negatieve ervaringen

De meerderheid van de respondenten, 91 procent, heeft goede ervaringen met de private lease van hun auto. Deze consumenten zijn positief over de informatieverstrekking van de leasemaatschappijen. Dit betreft de duidelijkheid van de informatie over het maandbedrag , de looptijd, de optie om tussentijds op te zeggen, bijkomende kosten en de rechten die de klant heeft bij incidenten of schade. Ook de gevolgen van betalingsachterstanden zijn duidelijk voor de betreffende automobilisten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) was bang dat consumenten ondoordacht aan private lease zouden beginnen, maar daar blijkt dus geen sprake van te zijn.

Helaas zijn er ook negatieve ervaringen te melden. De onverwachte gevolgen van een BKR-registratie bij een hypotheekaanvraag springt er hier uit. Sommige aanbieders van private lease registreren namelijk een deel van het bedrag bij het BKR en dit heeft invloed op het bedrag dat je voor je hypotheek kunt lenen. Verder gaat het onder meer over de hoogte van het eigen risico bij schade, lange levertijden en het feit dat het maandbedrag niet gewijzigd kan worden als er veel minder kilometers gereden worden, bijvoorbeeld vanwege de corona-crisis.

De voordelen van private lease

Uit het onderzoek blijkt ook wat de belangrijkste beweegredenen zijn voor consumenten om te kiezen voor private lease: zekerheid over de maandelijkse kosten en het wegnemen van zorgen over het regelen van allerlei zaken. In veel gevallen valt leasen bovendien goedkoper uit dan kopen. Verder vinden veel klanten het fijn dat ze de kosten kunnen spreiden. Ze hebben geen spaargeld nodig en als ze spaargeld hebben blijft dit beschikbaar voor andere uitgaven. Andere motieven die mee kunnen spelen zijn: een milieubewuste keuze maken, de wens om met een nieuw automodel te rijden en het gebruik van private lease als betaalbare optie totdat elektrische auto’s minder duur zijn.

Kiezen voor autorijden via private lease

Hoe het keuzeproces verloopt, werd ook onderzocht. Veel consumenten blijken eerst te kijken naar de mogelijkheden om een nieuwe of tweedehands auto met hun eigen geld te kopen. Het lenen van geld zien veel mensen niet als optie; ze vinden het te duur. De meeste deelnemers aan het onderzoek maken wel een vergelijking tussen de kosten van kopen en private lease. De conclusie hier is dat private lease vaak goedkoper is. Andere zaken die een belangrijke rol spelen bij het maken van een keuze zijn: begrijpelijke informatie, de betrouwbaarheid van de leasemaatschappij en de geboden zekerheid.

Nieuwe of gebruikte auto privé leasen

De afgelopen jaren is de populariteit van private lease enorm gestegen. Het is mogelijk om zowel nieuwe als gebruikte auto’s te leasen. Online is het heel eenvoudig om de laagste prijzen van occasions lease te vinden. Er is volop keuze in aanbieders, merken en modellen.