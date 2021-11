Minder seks en meer seksueel geweld onder jongeren tijdens avondklok

Tijdens de avondklokperiode van begin 2021 hadden jongeren minder seks en vond er meer seksueel geweld plaats. Dat blijkt uit een derde onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op seksuele gezondheid van Rutgers en Soa Aids Nederland onder bijna 2500 jongeren van 16-24 jaar. Daarnaast vierden jongeren ondanks de coronamaatregelen toch een summer of love. Eén op de vijf jongeren die zich wilden laten testen, geven aan dat ze door corona niet terecht konden voor een soa-test.

Meer seksueel geweld

Tijdens de avondklokperiode maakten 3 procent van de jongens en 8% van de meisjes seksueel geweld mee. Dat is meer dan tijdens de zomerperiode (respectievelijk 1 procent en 5 procent). De mogelijkheden om te feesten of om af te spreken met een date waren mogelijk minder veilig door de ingestelde avondklok. Daarnaast was er in deze periode ook meer sprake van online grensoverschrijding. Jongeren ontvingen vooral meer ongewilde seksueel getinte beelden en verzoeken.

Ton Coenen, directeur van Rutgers, vindt de cijfers zorgelijk: “We zien al jaren dat er veel te veel seksueel geweld plaatsvindt. Dat het toeneemt in de avondklokperiode is nog zorgelijker. Hier moet echt iets aan gedaan worden. Het voorkomen seksueel geweld moet prioriteit zijn van de volgende regering.”

Minder seks tijdens de lockdown periodes

Net als in de andere lockdown periodes hadden singles ook tijdens de avondklok periode minder seks dan voor de coronacrisis. Het percentage singles dat seks had gehad, was het laagst tijdens de eerste lockdown periode (18 procent). In de zomer 2020 steeg dit percentage naar 30% en tijdens de tweede lockdown van eind 2020 daalde het weer (23 procent). Tijdens de avondklok is het percentage iets gestegen naar 25%.

Toch een ‘summer of love’

Jongeren hebben de draad van hun liefdes- en seksleven tijdens de zomermaanden van 2021 weer opgepakt. Ondanks dat de versoepelingen van begin juni, vooral in het uitgaansleven, vrijwel direct werden terug gedraaid. Met flirten, daten en seks zitten singles weer bijna op hetzelfde niveau als vóór de coronacrisis. Zo heeft 35 procent van de singles van 16-20 jaar in de zomer 2021 seks gehad, tegenover 36 procent in de maanden vóór corona.

Ook wat mentaal welbevinden betreft zien de onderzoekers een duidelijke dip tijdens de avondklok. Maar tijdens de zomermaanden in 2021 verbetert het mentaal welbevinden weer flink. Jongeren blijken veerkrachtig. Toch zijn jongeren nog steeds iets somberder en eenzamer zijn dan vóór de coronacrisis.

Zorg nog niet helemaal op peil

Tot slot zijn de onderzoekers bezorgd over de groep jongeren die zich wilden laten testen op soa’s, maar dit nog niet hebben gedaan. Binnen deze groep geeft een op de vijf jongeren aan dat ze zich vanwege coronagerelateerde redenen niet hebben laten testen. Mark Vermeulen, directeur van Soa Aids Nederland licht toe: “Nog niet overal in Nederland draaien de soa-poli’s van de GGD op de capaciteit van voor de coronacrisis, bijvoorbeeld door personeelstekort. Als jongeren risico hebben gelopen en niet naar hun huisarts willen, of niet bij de GGD terecht kunnen, is een betrouwbare zelfafnametest een alternatief. Toegang tot deze zorg is echt heel belangrijk, zeker nu jongeren weer meer seks hebben.”

Over het onderzoek

De data voor dit onderzoek zijn verzameld tussen 8 en 26 september 2021, vlak voor de laatste ronde van versoepelingen. 2464 jongeren van 16-24 jaar vulden de vragenlijst in. Deze jongeren zijn geworven via social media, waardoor het onderzoek niet representatief is voor alle jongeren in Nederland.

Lees hier het onderzoek ‘Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tijdens de coronacrisis’. De samenvatting staat is hier te vinden.