Mondkapjes en coronapas op meer plaatsen verplicht

Het kabinet is van plan om mondkapjes terug te brengen in publieke binnenruimten en bij contactberoepen. Ook wordt de coronapas waarschijnlijk verplicht in sportscholen, zwembaden en op doorstroomlocaties. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Het thuiswerkadvies zou weer worden aangescherpt. De maatregelen gaan vrijdag in.

Dinsdagavond komt het kabinet tijdens een persconferentie met nieuwe maatregelen. Die zijn vanwege het stijgende aantal ziekenhuisopnames onvermijdelijk, stelde demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Welke maatregelen het worden staat nog niet vast, zei hij daarbij. Ook dat wordt door de bronnen bevestigd.

Voor sommige maatregelen zou een wetswijziging nodig zijn. Daarbij kan gedacht worden aan het verplicht stellen van de coronapas in het hoger onderwijs en op de mbo’s. Met deze maatregelen moet de Tweede Kamer instemmen. Dat betekent dat de invoering langer dan een paar dagen zal kosten.

Over een terugkeer van de mondkapjesplicht in winkels zou nog geen overeenstemming bereikt zijn. Ook is nog onduidelijk of het kabinet iets ziet in de zogenoemde 2G-regel, zoals die in Duitsland op sommige plaatsen is ingevoerd. Dat is een variant van de coronapas waarbij mensen alleen ergens naar binnen kunnen als ze gevaccineerd (‘geimpft’) of hersteld (‘genesen’) zijn. In Nederland is een negatieve coronatest nog een alternatief.