Overleg Regiegroep Voetbal en Veiligheid vanwege supportersgeweld

De zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten, komt maandag vanaf 17.00 uur online bij elkaar voor overleg over aanhoudende gewelddadige confrontaties tijdens voetbalwedstrijden.

“Helaas is het niet voor het eerst dit jaar dat er geweld in en rond de stadions plaatsvindt. Daarom is er maandag een extra overleg met de regiegroep om de situatie te bespreken en te bekijken welke stappen er gezet moeten worden. Want dat dit geweld moet stoppen, staat als een paal boven water”, zei burgemeester van Breda Paul Depla zaterdag. Hij schuift aan namens de burgemeesters van de speelsteden bij het overleg.

Afgelopen weekend waren er weer een aantal incidenten. Zo werd de wedstrijd Excelsior-FC Eindhoven zaterdag stilgelegd en het duel tussen Heracles en Ajax werd ook ontsierd door ongeregeldheden. De Limburgse derby tussen MVV en Roda JC werd vrijdagavond zelfs definitief gestaakt wegens rellende supporters.

Vlak voor rust zag de scheidsrechter in Maastricht zich genoodzaakt de wedstrijd stil te leggen als gevolg van aanhoudend geweld op de tribunes. Daarbij kwamen stewards in de verdrukking en werd met vuurwerk gegooid. Om de rust te laten weerkeren moest de mobiele eenheid charges uitvoeren en werd de aanhoudingseenheid ingezet. Uiteindelijk besloot burgemeester Annemarie Penn de wedstrijd te laten staken. Na afloop voerde de ME nog charges uit buiten het stadion. Zes politieagenten en twee stewards van Roda JC raakten gewond. Tien mensen werden aangehouden.

Justitieminister Ferd Grapperhaus spreekt vrijdag met de KNVB over het supportersgeweld.