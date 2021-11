Peiling: meeste Nederlanders vrezen gevolgen klimaatverandering

Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich druk om klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor Nederland, blijkt uit een peiling die de NOS in aanloop naar de klimaattop in Glasgow liet uitvoeren door Ipsos. Ruim twee derde (69 procent) maakt zich zorgen om de opwarming van de planeet. 59 procent van de Nederlanders vreest voor de consequenties in eigen land.

In het Schotse Glasgow zijn regeringsleiders de komende dagen bijeen om oplossingen voor de klimaatcrisis te bespreken. Volgens Ipsos, dat tussen 14 en 18 oktober een naar eigen zeggen representatieve steekproef met ruim duizend kiesgerechtigden uitvoerde, vinden de meeste Nederlanders (69 procent) klimaatoverleg op internationaal niveau positief, maar er is maar een kleine groep (11 procent) die denkt dat zulk overleg harde maatregelen oplevert. Een meerderheid (56 procent) is van mening dat Nederland weinig invloed heeft op klimaatverandering wereldwijd.

Ruim de helft (58 procent) van de respondenten gelooft dat er nog tijd is om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. 15 procent is minder optimistisch en denkt dat het daar te laat voor is. Het zijn met name jongeren die vinden dat Nederland internationaal ‘voorop moet lopen’ qua klimaatbeleid. Waar 43 procent van de mensen tussen 18 en 34 jaar oud die mening heeft, is dat met 21 procent meer dan de helft minder onder 55-plussers.