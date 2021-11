Piets weerbericht: deze week veel buien

Vanmorgen eerst in de kustgebieden en in het Waddengebied buien en buitjes. Kans op onweer en windstoten. Later vanmorgen en eerst vanmiddag tijdelijk minder buiig. Later vanmiddag neemt de buienkans in deze gebieden weer toe. Overig Nederland vanmorgen een bui of een buitje, maar landinwaarts meest of helemaal droog. Temperaturen rond 12 of 13 graden. De zon is er vandaag geregeld bij.

Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest met windstoten in kracht 6 en 7. Kustgebieden en Waddengebied een hard wind met windstoten kracht 8. In het Waddengebied in kracht 9!

Kans op buien

Vanavond en de komende nacht in de westelijke kustgebieden en in het Waddengebied kans op buien met onweer, flink wat regen, kans op hagel en windstoten. Overig Nederland droog weer. De wind neemt af tot zwak of matig.

Dinsdag wordt een dag met bewolkt weer, regen, lichte regen, maar vooral ook droge perioden. Temperaturen rond 11 graden. De wind uit zuid tot zuidwest is zwak of matig. Woensdag een paar buien of buitjes, meest droog, de zon erbij en rond de 10 of 11 graden. Een nacht met mistkansen en landinwaarts vorst aan de grond. In het kust- en Waddengebied buien.

Donderdag veel bewolking, een bui of een buitje met 10 of 11 graden. Vrijdag veel bewolking, ook regionaal de zon erbij met een bui of een buitje. Temperaturen rond 10 of 11 graden.