Rutte aangekomen op klimaattop in Glasgow

Demissionair premier Mark Rutte is maandagochtend aangekomen in het conferentiecentrum in Glasgow waar de VN-klimaattop wordt gehouden. Rutte werd welkom geheten door de Britse premier Boris Johnson en VN-chef António Guterres. Hij blijft één dag in de Schotse stad. Op zijn programma staan ontmoetingen met diverse andere regeringsleiders, onder wie de Australische premier Scott Morrison.

Rutte wil op de top “actie en implementatie” zien, zei hij bij aankomst. Samen met de Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Karel van Oosterom, wandelde hij naar het paviljoen van de Benelux-landen. Daar begroette hij medewerkers en delegatieleden, onder wie delegatieleider Bastiaan Hassing en klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme.

Na het officiële deel van de top heeft Rutte een diner waar hij in gesprek zal gaan met Nederlandse jongeren. Zij vertelden vooraf dat ze hem willen vertellen dat de Nederlandse inzet om klimaatverandering tegen te gaan tot nog toe onvoldoende is. “De ambities zijn nog te laag om de opwarming te beperken tot 1,5 graad”, zei jongerenvertegenwoordiger Aoife Fleming daarover.

De premier toonde zich vooraf optimistisch, mede door de gesprekken die hij afgelopen weekend met andere leiders over het klimaat voerde tijdens de G20-top in Rome. Die verliepen “veel positiever” dan hij had gedacht, zei hij eerder.