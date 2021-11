Seniorenorganisatie wil snel boosterprik voor alle ouderen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil dat het demissionair kabinet zo snel mogelijk boostervaccins beschikbaar stelt voor alle ouderen. De organisatie hoopt hiermee nieuwe lockdowns in verpleeghuizen te voorkomen.

“Het laatste wat we willen is dat we in een situatie belanden als tijdens de eerste coronagolf. Steeds meer verpleeghuizen voeren maatregelen in om het coronavirus te bestrijden, maar dat moet niet leiden tot nieuwe lockdowns voor de bewoners”, meldt KBO-PCOB.

De ouderenorganisatie pleit ook voor heldere communicatie, mochten de vaccins op korte termijn beschikbaar komen. “Er moeten bijvoorbeeld duidelijke uitnodigingen worden gestuurd waarin precies staat wie er opgeroepen worden en waar je moet zijn. Maar ook met goede uitleg over wat zo’n boostervaccin nou precies inhoudt.” Het kabinet zei onlangs dat de oudste ouderen binnenkort een booster kunnen krijgen.

De toediening van een extra prik om de bescherming tegen het virus op te frissen is omstreden, omdat armere delen van de wereld nog nauwelijks zijn begonnen met inenten en erg verlegen zitten om vaccins.