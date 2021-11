Veel misverstanden over prostaatkanker

Het is november oftewel Movember, de maand die in het teken van prostaatkanker staat. En die aandacht voor de prostaat is hard nodig, volgens professor Frans Debruyne van het Andros Prostaatkankercentrum. Want over prostaatkanker bestaat veel verwarring. Hij zet de drie grootste misverstanden op een rij.

‘Dat mannen aan plasklachten direct merken dat ze prostaatkanker hebben, dat is een misverstand.’ vertelt Debruyne. “Meestal merken mannen in het begin niet dat ze prostaatkanker hebben. Pas later ontstaan plasklachten. En plasklachten kunnen ook ontstaan door andere prostaat afwijkingen. Voordat mannen klachten door prostaatkanker krijgen, is er vaak wel al in het bloed aan de PSA waarde te zien dat er iets mis is met de prostaat.”

Verhoogde PSA

Over PSA waarde gaat het tweede misverstand: een verhoogde PSA waarde betekent prostaatkanker. De professor licht toe: “Een verhoogde PSA waarde betekent dat de prostaat ziek is. Dat kan komen door prostaatkanker of door een prostaat die vergroot of ontstoken is.” Omdat de uitslag van een PSA test ingewikkeld is, is het meten van PSA niet zo gebruikelijk als bijvoorbeeld het meten van cholesterol. De huisarts zal daarom voor de PSA test altijd de voor- en nadelen bespreken met de patiënt.

‘Prostaatkanker moet altijd behandeld worden’, noemt Debruyne als laatste misverstand. ‘Bij prostaatkanker is opereren of bestralen vaak niet nodig. Maar soms wel, en dan zijn deze behandelingen alleen genezend als je er op tijd bij bent. In 2020 overleden ongeveer 3.000 mannen aan prostaatkanker. Gelukkig kan tegenwoordig de prostaat met een MRI onderzocht worden. Daarmee kunnen we in een vroeg stadium al een goed onderscheid maken tussen onschuldige en agressievere tumoren. Zo ontdekken we alleen die prostaatkankers die behandeld moeten worden’.

‘Het taboe rondom de prostaat is zeker nog niet doorbroken. Movember en aandacht voor de prostaat blijven nodig.’ aldus professor Debruyne. Meer info op www.andros.nl en www.movember.com.