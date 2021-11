Wisselende reacties musea op mondkapje en QR-code

De mogelijke verplichting om ook in de musea een mondkapje te dragen en bij binnenkomst een QR-code te tonen “heeft iets van een pleister op een pleister plakken zonder de wond goed schoon te maken”, zegt directeur Benno Tempel van het Kunstmuseum in Den Haag. Hij ziet zelf dat de verplichting om op codes te controleren op verscheidene plekken niet gehandhaafd wordt, zoals bij verschillende horecagelegenheden. “Dan heb je weinig” aan zo’n verplichting, vindt hij, zeker voor musea “waar de mensen elkaar niet zo om de nek hangen”. Het is daar volgens hem juist gemakkelijk afstand houden. Bovendien is hij bang dat er minder bezoekers zullen komen, doordat mensen geen zin hebben langdurig met een mondkapje rond te lopen en een QR-code ook een gedoe vinden.

Daarnaast komt de eventuele maatregel ook op het moment dat de financiĆ«le steun is gestopt, klaagt hij, terwijl die bij afnemend bezoek weer nodig zou zijn. Sommige exposities en ook voorstellingen zijn peperduur om aan te bieden, aldus Tempel. In theaters, waar nu al om een QR-code wordt gevraagd, ziet hij “toch vaak lege plekken”.

De eventuele verplichting zal door het Groninger Museum zonder meer worden opgevolgd. “We moeten samen de schouders eronder zetten om dit virus eronder te krijgen”, zegt een woordvoerster. Zij voorziet geen al te grote problemen, vooral omdat mensen al codes moeten laten zien bij restaurants, de bioscoop en het theater. “Er zijn natuurlijk mensen die vinden dat je zonder enige restrictie van kunst moet kunnen genieten, maar ik denk dat de overgang wel mee zal vallen”, aldus de zegsvrouw.

De Museumvereniging wacht met een reactie op de persconferentie van het kabinet dinsdagavond.