100 extra coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 100 toegenomen tot 1312. Dat is de grootste toename in één dag sinds 20 april. Toen lagen er echter wel meer dan 2 keer zoveel coronapatiënten in de ziekenhuizen, namelijk 2653.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) worden er nu 240 mensen op de intensive cares behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 4 meer dan maandag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1072 coronapatiënten, 96 meer dan een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur werden er 209 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, het hoogste aantal sinds half mei. Op de ic’s werden 22 nieuwe patiënten opgenomen.