Duizenden extra opvangplekken asielzoekers, maar meer is nodig

Sinds eind augustus zijn er ruim 4600 extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik genomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat daar deze week 2200 plaatsen bijkomen.

Volgens het COA, in een persbericht, dragen deze – vooral tijdelijke – extra opvangplekken “bij aan de noodzakelijke verlichting van de problematiek in Ter Apel”. Maar, zo meldt het orgaan, er zijn nog meer vaste opvanglocaties nodig voor de middellange termijn.

De druk op de asielopvang is hoog, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al weken overvol. Na aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land. Door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland waardoor er te weinig woningen zijn voor onder anderen statushouders, stokt de doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten moeten worden opgevangen, is burgemeesters gevraagd tijdelijke opvangplekken te maken.

Volgens het COA is ruim 80 procent van de nieuwe locaties tijdelijk. Ze zijn beschikbaar voor 4 weken tot 6 maanden. Dat zorgt er samen met een stijgende bezetting voor dat eind november alweer nieuwe druk op de opvang komt, stelt het COA. De organisatie verwacht dat ook volgend jaar de “verhoogde instroom aanhoudt”.

Later deze week bespreken gemeenten, provincies, het Rijk en het COA het onderwerp. Dan wordt ook specifiek gekeken naar het grote aantal statushouders in de opvang. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven en eigenlijk zouden moeten verhuizen naar een eigen huis. Maar dat huis is er niet door de problemen op de woningmarkt. Het COA zegt dat er nu 11.500 van deze statushouders een plaats op een COA-locatie bezet houden. Van hen zitten er 7400 langer dan de afgesproken termijn van drie maanden op zo’n plek.