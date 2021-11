Financieel gezonde bedrijven kunnen nu flinke inhaalslag maken

Nog nooit gingen er zo weinig bedrijven failliet als tijdens de coronacrisis. Dat lijkt positief – en dat is het misschien ook – maar er zijn ook zorgen. Door de enorme hoeveelheid overheidssteun en de ingrijpende coronamaatregelen van het afgelopen jaar is het maar de vraag hoe bedrijven er echt voor staan. De positieve economische vooruitzichten geven in ieder geval hoop.

Aantal faillissementen historisch laag

In september steeg het aantal faillissementen weer iets, maar nog altijd waren het er heel weinig, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In augustus werden er 99 bedrijven – exclusief eenmanszaken – failliet verklaard. In september waren dat er 117. In de jaren voor corona lag dat aantal meer richting de 275.

Meer inzicht in eigen financiën

Veel economen hadden verwacht dat er met het wegvallen van de overheidssteun alsnog een golf van faillissementen aankwam, maar dat lijkt tot nu toe dus erg mee te vallen. Die zorgen waren er vooral omdat lang niet alle bedrijven er even gezond voor staan. Velen zijn bovendien – door de uitzonderlijke omstandigheden van de afgelopen anderhalf jaar – het overzicht op de markt en hun plek daarin kwijt. Dat begint al bij het inzicht in de eigen financiële situatie. “Om ondernemers hierin te steunen hebben we een handige tool ontwikkeld,” schrijft Floryn dan ook, een organisatie die zich bezig houdt met de financiering van bedrijven. Het financieel dashboard van Floryn genereert op basis van bankgegevens actuele cijfers en grafieken over het bedrijf. Daarmee wordt de maandelijkse omzet in kaart gebracht en ontstaat weer het nodige overzicht in bij- en afschrijvingen en saldoverloop. Daar blijkt veel behoefte aan te zijn op het moment. “Doorgaans wordt de achterliggende technologie gebruikt bij de beoordeling van een financieringsaanvraag, maar om ondernemers te helpen maken we deze nu vrijblijvend beschikbaar”.

Investeren mogelijk met zakelijke leningen

Dat voorkomt al een hoop problemen, maar lost natuurlijk niet elk financieel probleem op. Als het verdienmodel niet meer in orde is, moet er natuurlijk wel meer gebeuren om te zorgen dat een bedrijf gezond blijft. Juist nu – in weer een compleet andere markt dan anderhalf jaar geleden en een sterke economie – is het voor veel bedrijven nodig om serieus te investeren. Er zijn echter behoorlijk wat bedrijven die vrijwel geen reserves meer hebben en ook de schuldenlast is vaak flink opgelopen. “Als ondernemer wil je groeien, in omzet en in personeel. Dat betekent dat je moet investeren,” aldus Floryn. “We helpen klanten dan ook regelmatig met een zakelijke lening. Ook als je het niet uit eigen zak kan betalen, wil je als ondernemer nog steeds door.”

Nederlandse economie staat er goed voor

Voor de bedrijven die er bovenop zitten en die niet in een al te lastige sector zitten, zijn er veel mogelijkheden als er eenmaal ruimte is om te investeren. Daar zijn veel experts het wel over eens. De Nederlandse economie is een stuk beter door de coronacrisis heengekomen dan verwacht.

Ook zijn er, dankzij het ‘nieuwe normaal’ weer allemaal nieuwe behoeften en vragen ontstaan, waar bedrijven op in kunnen spelen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, hebben dus voldoende mogelijkheden om nu een inhaalslag te maken. In de branches cultuur, recreatie en horeca is dat wellicht een wat grotere uitdaging, maar de andere sectoren staan er wat dat betreft goed voor.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Floryn.