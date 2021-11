Horeca wil extra steun nu QR-check ook verplicht wordt op terras

De horeca wil dat het kabinet komt met extra coronasteun voor cafés en restaurants. Nu het coronatoegangsbewijs binnenkort ook verplicht wordt voor bezoekers van terrassen, zouden horecaondernemers wederom een harde klap krijgen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt van “symboolpolitiek”.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt dat het kabinet in gesprekken met hem niet goed heeft kunnen onderbouwen waarom de verplichte QR-check nu precies nodig is op terrassen. “Onbegrijpelijk, aangezien het voor onze leden wél een grote financiële impact heeft.”

Zo’n verplichting zou sommige gasten weren uit de horeca. Ook kost de controle bedrijven extra inzet van personeel. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal al gauw om tientallen miljoenen euro’s aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen aan omzetderving.

De invoering van de coronatoegangsbewijzen voor binnen en het handhaven van de sluitingstijd van 24.00 uur leidden volgens KHN eerder al tot extra omzetverlies in de branche. Veel horecaondernemers zouden daardoor al langer in financiële problemen verkeren. De brancheorganisatie benadrukt dat de overheid de steunmaatregelen evenwel per 1 oktober heeft stopgezet.

De extra steun die KHN wil is het voortzetten van de eerdere NOW- en TVL-subsidieregelingen. Ook zou er een soort schuldenfonds moeten komen. En de horeca wil lagere werkgeverslasten, lagere inhoudingen op lonen en arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers.