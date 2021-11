Knapen: buitengewoon ingewikkeld om mensen uit Kabul te krijgen

Het is “buitengewoon ingewikkeld” om mensen uit Afghanistan te krijgen, aldus demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken). De Tweede Kamer wilde dinsdag tijdens het Vragenuurtje weten wat hij doet om Afghanen naar Nederland te krijgen.

Het kabinet wil naar schatting nog zo’n 2100 mensen uit Afghanistan halen. Maar zij mogen alleen weg als ze een paspoort hebben. De “overgrote meerderheid” van de mensen die Nederland wil ophalen heeft geen paspoort. Knapen noemde geen cijfers.

Niet alleen de Taliban eisen dat vertrekkers een paspoort hebben, ook Pakistan en Qatar stellen die voorwaarde. Vooral via de route naar Qatar kunnen Afghanen het land verlaten. De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA vliegt een “enkele keer” uit Kabul, aldus de minister.

Het ophalen van Afghanen gaat “moeizaam”. Het zal volgens Knapen op een vraag van Jasper van Dijk (SP) ook niet altijd lukken om mensen weg te krijgen. Maandag ging nog een vlucht van Kabul naar Qatar met 35 mensen aan boord met bestemming Nederland.

Het uitdelen van Nederlandse paspoorten aan Afghanen is “onacceptabel” voor de Taliban, maar ook in strijd met de internationale regels, verklaarde minister Knapen. Ook een tijdelijk reisdocument (laissez-passer) helpt niet. “Daarmee komen ze geen vliegtuig in.”

Het is lastig onderhandelen met de Taliban, de radicaalislamitische groepering die in augustus de macht overnam. Het nieuwe Afghaanse kabinet praat niet met één mond, aldus Knapen. De Nederlandse ambassade is dicht, maar Knapen probeert weer een diplomaat in Kabul te krijgen.