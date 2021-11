Sportkoepel schrikt van nieuwe maatregelen kabinet

Een coronapas is binnenkort ook verplicht in de amateursport voor iedereen boven de 18 jaar, voor beoefenaars en bezoekers. Dat heeft het kabinet dinsdag bij de aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van het virus laten weten. Tot nu toe gold die verplichting alleen voor mensen op de sportaccommodaties die de kantine wilden bezoeken.

Sportkoepel NOC*NSF liet voor de officiële mededeling van Rutte al weten hierover zeer bezorgd te zijn. “We hebben grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en ook het nut van mogelijke maatregelen die de toegang tot sporten gaan beperken”, zegt een woordvoerder. “Voor ongeveer tien miljoen mensen geldt dat ze wekelijks sporten, waarvan bijna de helft op een sportclub. Daarmee houden zij hun weerstand en gezondheid op peil. Actief sporten geeft geen of een zeer beperkt risico op verspreiding van het virus en zou aangemoedigd in plaats van beperkt moeten worden.”

Rutte zei dat er lang over deze maatregelen was nagedacht. “Maar het wordt kouder en ook op de sportvelden zullen de mensen eerder de neiging hebben om naar binnen te gaan. Ja, het wordt winter. Daarnaast willen we eenduidigheid. De maatregel geldt bijvoorbeeld ook voor de buitenterrassen. We zetten in op verbreding van het toepassen van de coronapas.”