Tekort aan aannemers door grote toename aantal verbouwingen

Door de oververhitte woningmarkt en de daarbij horende stijgende huizenprijzen behoort het kopen van een nieuw en groter thuis voor veel Nederlanders minder vaak tot de mogelijkheden. Dan zit er maar één ding op: meer vierkante meters toevoegen aan je huis door te verbouwen. Een uitbouw of aanbouw is een logische keuze, als dit uiteraard mag van de gemeente, én er ruimte voor is. En je nog op korte termijn een aannemer kan vinden.

Verbouwingslening

Alleen al het woord verbouwen zorgt bij veel mensen voor slapeloze nachten. Daarnaast denken we al snel dat een verbouwing een fortuin kost. Soms is het echter nodig om een grote investering te doen in een huis, wat ook weer een invloed heeft op de waarde ervan. Zeker, er hangt een prijskaartje aan een verbouwing en het kan nodig zijn om een verbouwingslening af te sluiten om aan alle kosten te voldoen.

Extra ruimte

Toch kan een extra ruimte nodig zijn omdat je gaat samenwonen, er een kind op komst is, een partner een ruimte rovende hobby heeft of omdat er wekelijks wordt thuisgewerkt. Steeds meer Nederlanders zijn op zoek naar een werkruimte, een grotere keuken, een veranda, een plek waar de kinderen kunnen spelen of een extra slaap- of logeerkamer. En dit betekent dat aannemers overspoeld worden met aanvragen. Een aanbouw is een flinke klus en vereist veel bouwkennis, dus dit kan je over het algemeen beter door een aannemer laten uitvoeren. Dat kost wat meer, maar met wat spaargeld of een persoonlijke lening. Met een dergelijke lening zijn het leenbedrag, de looptijd en de rente vooraf vastgesteld.

Waar moet je op letten?

Heb je besloten dat je wilt gaan verbouwen voor een aanbouw en zijn de financiën rond? Dan zijn er een aantal zaken om je bewust van te zijn. Check allereerst of er een vergunning nodig is voor de verbouwing. Een omgevingsvergunning is niet altijd vereist. Raadpleeg hiervoor de geldende voorwaarden bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Zorg dat je wat extra marge hebt op het bedrag dat je opzij hebt gezet voor de aanbouw. De ervaring leert dat het altijd wat duurder uitpakt.

Zorg er vervolgens voor dat de aanbouw past bij het uiterlijk van het huis en dat het één mooi geheel blijft. Let hierbij op materialen, kleuren en de stijl. Je kan uiteraard voor contrasten kiezen, zoals een houten aanbouw bij een stenen huis. Je kan ervoor kiezen om een architect mee te laten kijken, die wellicht wat extra ideeën heeft waar je zelf niet zo snel aan denkt. Overleg met een aannemer of er een fundering nodig is. Als je voor hout kiest, is dat niet altijd nodig. Bij een stenen aanbouw is een goede fundering wel verstandig. Dit betekent dat de kosten wat kunnen oplopen.

Impact op het geheel

Een aanbouw, maar eigenlijke elke (grote) verbouwing, heeft een impact op het geheel. Je moet er rekening mee houden dat er aantal zaken in de rest van het huis aangepast moeten worden. Denk hierbij aan muren, het plafond en de vloer. Hoe ga je de nieuwe of uitgebreide ruimte inrichten en heb je een plan voor de elektra? Met andere woorden: waar moeten de stopcontacten komen? Bedenk of extra licht wilt creëren, door bijvoorbeeld een lichtstraat of een lichtkoepel in het dak van de uitbouw. Denk ook aan de inrichting en eventuele accessoires.