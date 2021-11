Tweede Kamer eist uitleg Rutte over lekken coronamaatregelen

Premier Mark Rutte moet aan de Tweede Kamer uitleggen hoe het kan dat de voorgenomen coronamaatregelen steevast voor de persconferentie al worden gelekt naar de pers. Kamervoorzitter Vera Bergkamp steunde het verzoek van oppositieleider Geert Wilders (PVV) om een verklaring van het demissionaire kabinet.

Wilders sprak dinsdag zijn ergernis uit over zogenoemde “bronnen rond het kabinet die heel Nederland en de media al hadden verteld welke maatregel het kabinet vanavond wereldkundig gaat maken”, voordat de Kamer er weet van heeft. “Ik vind het schandalig dat wij als Kamer zo ongeveer als laatste worden geïnformeerd”, foeterde de PVV-leider.

Hij eist uiterlijk woensdagochtend een verklaring “hoe dit komt, of de Rijksrecherche erop is gezet, wie het heeft gedaan en of er voorgoed een einde aan dit soort gelek kan komen voordat de Kamer is geïnformeerd”. De rest van de Kamer steunde het verzoek om uitleg.

Volgens Wilders moet de Kamer eigenlijk zelfs worden geïnformeerd voordat Rutte met demissionair zorgminister Hugo de Jonge het volk toespreekt in de persconferentie.

“Ik begrijp de ergernis”, zei voorzitter Bergkamp over het betoog van Wilders. “Het is al bijna gebruikelijk dat er voor de persconferentie informatie naar buiten komt.” Zij neemt zelf ook contact op met Rutte.