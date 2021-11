Bioscopen volgens ABN AMRO pas in 2023 terug op pre-coronaniveau

Nederlandse bioscopen zijn hun coronadip voorlopig waarschijnlijk nog niet te boven. Dat denken deskundigen van ABN AMRO. De bank voorziet dat de branche wat betreft omzet pas in 2023 weer op het niveau van 2019 zit.

Na een zware periode krabbelen bioscopen inmiddels wel weer langzaam op. Dat is volgens ABN AMRO onder andere te danken aan het succes van de nieuwe James Bond-film die eind september in de Nederlandse bioscopen in première ging.

Toch zit de branche dit jaar tot nu toe nog fors onder de omzet van vorig jaar rond deze tijd. Dit komt vooral door de verplichte sluiting in de eerste vijf maanden, wat voor een enorme omzetderving heeft gezorgd. ABN AMRO denkt niet dat dit omzetverlies in de rest van dit jaar nog goed kan worden gemaakt.

Wat ook meespeelt is dat de bioscopen kampen met toenemende concurrentie van streamingdiensten als Netflix. Dat soort diensten zijn juist flink populairder geworden tijdens de lockdownperiodes. Maar ABN AMRO denkt dat een groot deel van de mensen toch nog steeds een voorkeur heeft voor het zien van een nieuwe film in de bioscoop. Jongeren blijven bijvoorbeeld graag naar de bioscoop gaan omdat het een relatief goedkoop uitje is, aldus de bank. De kenners van ABN AMRO raden de branche wel aan onderscheidend te blijven. Dat zou kunnen door te investeren in zaken als sfeer, service en beleving in beeld en geluid.