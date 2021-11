Clubs willen uitstel of afstel van coronapas en hopen op KNVB

Gerenommeerde amateurclubs als Harkemase Boys en vv Staphorst hopen dat de invoering van de coronapas wordt uitgesteld of dat de nieuwe maatregelen zelfs helemaal niet worden doorgevoerd. De clubs hopen dat de KNVB nog iets kan betekenen en wachten af.

Voetbalbond KNVB riep dinsdag kort na de persconferentie, samen met sportkoepel NOC*NSF, de Tweede Kamer op sporten bij amateurverenigingen zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te maken. Vanaf zaterdag moet iedereen van 18 jaar en ouder die een sportcomplex betreedt over een dergelijk bewijs beschikken, zo wil het kabinet.

“We hadden verwacht dat de maatregelen wel wat aangescherpt zouden worden, maar dit niet. Dat het zou gelden voor ons eerste elftal, waar zo’n duizend toeschouwers op afkomen, is begrijpelijk. Maar voor de hele club? Wij zijn als voetbalclub toch niet de partij die mensen moet dwingen zich te laten vaccineren?”, aldus Sippe Heeringa, de voorzitter van Harkemase Boys.

“Stel: 30 procent is niet gevaccineerd. Die mensen kunnen we toch niet weigeren? Dan sluiten we bij wijze van spreken nog liever de deuren. Bovendien: sporten is toch ook gezond en heeft een functie in bestrijding van ziektes?”

Praktisch gezien wordt het ook een hele onderneming, aldus Heeringa. “Hoe kun je meisjes van 17 of 18 jaar oud die bij ons werken nou mensen van 60 jaar die de discussie aangaan of ‘wappiegedrag’ vertonen, daarop laten aanspreken? We hopen sowieso dat mensen die niet gevaccineerd zijn hun verantwoordelijkheid nemen.”

Heeringa wacht voorlopig nog even af en hoopt nog dat de KNVB iets kan betekenen. “En anders gaan we donderdag met het bestuur om de tafel en gewoon onze stinkende best doen en controleren waar het kan. Maar eigenlijk is het niet te doen, want het is gewoon te kort dag.”

Ook de voorzitter van vv Staphorst, Benny Miggels, hoopt dat de oproep van de voetbalbond effect sorteert. “We wachten af waar de KNVB mee naar buiten komt”, aldus Miggels. “Maar mocht de coronapas toch worden ingevoerd, dan geldt voor ons: regels zijn regels.”

Miggels voorziet wel problemen met de handhaving. “Ons park heeft meerdere ingangen, al is dat niet de grootste ‘bottleneck’. Want waar halen we ineens al die vrijwilligers vandaan? Het wordt dan echt alle hens aan dek. Het RIVM en Den Haag moeten ons daarin ook ondersteunen.”

De eerste elftallen van Harkemase Boys en vv Staphorst treffen elkaar zaterdag in Harkema.