De Jonge vraagt advies over vaccinatie van kwetsbare kinderen

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Gezondheidsraad om een advies gevraagd over het vaccineren van kinderen die behoren tot een medische risicogroep. Hij wil weten welke groepen in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De Jonge heeft de Gezondheidsraad verzocht de aanvraag “met de hoogste prioriteit te behandelen” vanwege “het grote maatschappelijke belang”.

Vaccinproducent Pfizer/BioNTech heeft al een aanvraag voor goedkeuring ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). In Amerika kunnen kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar al het Pfizer-vaccin krijgen. Naar verwachting begint inenting daar deze week.