Dertien arrestaties na demonstratie bij coronapersconferentie

De politie in Den Haag heeft dinsdagavond dertien personen aangehouden bij een demonstratie bij het ministerie van Justitie in Den Haag. In dat gebouw aan de Turfmarkt hielden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een coronapersconferentie. De demonstranten zijn aangehouden voor belediging en het gooien van stenen en vuurwerk naar agenten.

De agenten hadden de honderden actievoerders eerder op de avond met een luidspreker opgeroepen naar de Koekamp te gaan, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. De politie dreef de groep, die was aangezwollen tot enkele honderden demonstranten, uit elkaar en terug tot op de Bezuidenhoutseweg, weg van het ministerie. De politie werd daarbij bekogeld met zwaar vuurwerk, rookbommen en andere voorwerpen.

Op de Korte Voorhout voerde de Mobiele Eenheid later ook nog een charge uit tegen enkele tientallen demonstranten, die daarbij met bakstenen gooiden. Daar zijn meerdere aanhoudingen verricht.