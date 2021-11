Dit weekend geen treinen rond Amsterdam Centraal

Komend weekend werkt ProRail op en rond Amsterdam Centraal Station. Dat heeft gevolgen voor de treinenloop, laat de spoorbeheerder weten.

Zaterdag rijden er geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem, tussen Amsterdam CS en Bijlmer ArenA en tussen Amsterdam CS en Weesp.

Zondag rijden er geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem en tussen Amsterdam CS en Bijlmer ArenA is er geen treinverkeer mogelijk. Wel rijden er dan weer treinen tussen Amsterdam Muiderpoort en Weesp, maar nog niet tussen CS en Muiderpoort. Zondag rijden er ook weer intercity’s tussen Amsterdam CS en Amersfoort Centraal.

Reizigers moeten volgens de spoorbeheerder rekening houden met een extra reistijd tot 45 minuten, door omreizen, een extra overstap of vervangend metro- of busvervoer.

De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van extra seinen, weghalen van wissels en vernieuwen van sporen, zodat er in de toekomst meer treinen kort na elkaar het station kunnen binnenrijden. NS en ProRail houden in de regio Amsterdam rekening met een reizigersgroei van 30 procent in de komende vijftien jaar.