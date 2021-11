Doodschieten oud-voetballer Hoefdraad aan de orde in rechtbank

De rechtbank in Amsterdam houdt woensdag een eerste inleidende zitting in de zaak over een schietincident in Amsterdam-Zuidoost dat Jergé Hoefdraad (35) het leven kostte.

De voormalige profvoetballer werd door zijn hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Amsterdamse Stekkenbergweg. Op zondagochtend 1 augustus even voor 06.00 uur werd geschoten. Volgens de politie had het slachtoffer geprobeerd een ruzie te beëindigen door “ertussen te springen”.

Een dag later heeft de Belgische politie vlak over de grens met Nederland de 34-jarige verdachte Robin R. aangehouden. Hoefdraad bezweek op 3 augustus aan zijn verwondingen. R. staat terecht voor doodslag. Tijdens de zitting kan het OM de stand van het onderzoek toelichten en komt de verlenging van de voorlopige hechtenis van R. aan de orde.

Hoefdraad speelde ruim 250 wedstrijden in het betaalde voetbal. De meeste daarvan, ruim 150, speelde hij voor Almere. Hij kwam ook uit voor Telstar en Cambuur en speelde voor die laatste club acht wedstrijden in de Eredivisie.