Effecten klimaatmaatregelen volgens experts lastig te meten

De effecten van de maatregelen waarmee de mensheid probeert de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, zijn lastig te meten. Dat komt naar voren uit een grote internationale studie waarin experts een groot aantal wetenschappelijke artikelen analyseerden.

“Uit al deze artikelen maken we op dat er vast veel adaptatiemaatregelen worden genomen, maar dat ze gefragmenteerd, weinig vernieuwend en kleinschalig zijn”, concludeert coauteur Robbert Biesbroek, universitair hoofddocent Bestuurskunde bij Wageningen University & Research. “Bovendien zijn de effecten van al die maatregelen niet goed in kaart te brengen.”

Bij klimaatadaptatie gaat het om maatregelen om de kwetsbaarheid te verminderen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en overstromingen. Biesbroek benadrukt dat de effecten van klimaatmitigatie, de maatregelen tegen klimaatverandering zelf, eenvoudiger zijn te meten aan de hand van de uitstoot van broeikasgassen. “Maar voor adaptatie is er geen eenvoudige meeteenheid.”

Biesbroek noemt in een verklaring als voorbeeld het isoleren van een huis om energie te besparen. Dat heeft dan als gunstig bijeffect dat zo’n woning daarna ook beter is ge├»soleerd tegen de hitte. “De vraag is: hoe meet je dit effect en hoe tel je het op bij alle andere effecten van klimaatadaptatie?” Het antwoord op die vraag is belangrijk voor beleidsmakers die willen weten welke maatregelen goed werken.