Jorts Column: Hoe collega’s familie worden

Sinds mijn 13e onderneem ik en mag ik bij verschillende bedrijven opdrachten uitvoeren. Naast dat ik de opdrachten als hofnar, verbinder tussen jong & oud, spreker en dagvoorzitter ontzettend leuk vind, krijg ik buitengewoon veel energie van de medewerkers van het bedrijf zelf. Zij geven mij vaak zoveel energie, dat ik hen al snel als vrienden beschouw die familiaire gevoelens bij mij oproepen. Herken jij het gevoel van familie binnen jullie organisatie?

Eén van de belangrijkste waarden binnen een familie is vertrouwen. Het vertrouwen dat je altijd op elkaar kan bouwen en terugvallen. Je steunt je familie. No matter what. Dit vertrouwen vind ik ook terug bij mijn opdrachtgevers en hun medewerkers. We hebben dit opgebouwd door met elkaar in gesprek te gaan en het te hebben over onze valkuilen, persoonlijke uitdagingen, lessons learned, kwetsbaarheden en werk. Het feit dat je je er prettig bij voelt om dit soort zaken met elkaar te delen, laat al zien dat er een vruchtbare basis is voor een goede vriendschap.

Waarom is dit belangrijk? Waarom zou je zo persoonlijk willen worden met collega’s? Ik begrijp dat het niet binnen elke situatie gepast of mogelijk is om écht een goede band op te bouwen met je collega’s en soms wil je hier gewoonweg niet de moeite voor doen. Want ja, vriendschap opbouwen, kost tijd. Maar als er binnen jouw organisatie de ruimte is om een goede band met elkaar op te bouwen (en dan niet op dat ene bedrijfsuitje per jaar), dan kan dat zoveel waarde opleveren. Je bent namelijk niet meer alleen een medewerker die zich focust op een enkel bedrijfsproces, maar je maakt deel uit van een familie die zich inzet voor hetzelfde doel. Je kunt samen successen vieren, je kunt samen door dalen heen kruipen, samen ontwikkelen, samen lachen, samen huilen. Samen werken is toch veel leuker dan alleen?

Jort Verhage is de hofnar van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Hij treedt op als spreker en dagvoorzitter, spreekt de onverbloemde waarheid en geeft gevraagd en ongevraagd advies.