Ministerie: ruim 4 miljoen antigeentesten verlopen

Ruim 4 miljoen antigeentesten die de overheid had ingekocht moeten worden vernietigd, omdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie kocht vorig jaar ruim in, om “voorbereid te zijn op een brede inzet van testen om de samenleving zo veel als mogelijk open te houden”. Eind oktober lagen er een kleine 30 miljoen antigeentesten, bedoeld voor professioneel gebruik, in de opslag. Daarvan moeten er 4,1 miljoen nu worden vernietigd. Eind 2021 verlopen er nog eens 5,3 miljoen testen.

De Jonge zegt dat er alles aan wordt gedaan om zoveel mogelijk testen in te zetten, op volgorde van de houdbaarheidsdatum.

Hoeveel geld de verlopen tests hebben gekost, staat niet in de brief.