Piets weerbericht: autoruiten krabben en mist

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst op veel plaatsen dichte mist. Het wordt autoruiten krabben. Actueel: Vandaag eerst kans op mist. Veel bewolking met vooral in de kustprovincies de zon erbij maar ook vanaf zee een paar buien of buitjes. In het zuidoosten wat regen en lichte regen. Vanavond en de komende nacht mist, dichte mist en landinwaarts +1 tot +4 graden. Grondvorst tot -2,5 graden. In de kustgebieden kans op een bui en 6 of 7 graden.