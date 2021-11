RIVM: ongevaccineerde komt eerder in ziekenhuis dan gevaccineerde

Iemand die niet tegen het coronavirus gevaccineerd is, loopt aanzienlijk meer risico om in het ziekenhuis te belanden dan iemand die volledig gevaccineerd is. De kans op opname is 17 keer zo groot. En de kans dat de ongevaccineerde op een intensive care moet worden opgenomen is 33 keer zo groot. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na berekeningen.

Volgens het RIVM beschermen de vaccins over het algemeen voor 94 procent tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen opname op een intensive care. “Een nagenoeg onveranderde hoge werkzaamheid”, noemt het instituut dat.

Ouderen lopen meer risico bij een coronabesmetting dan jongeren. Daarom kregen de ouderen als eersten een prik. Van elke 100.000 70-plussers die helemaal niet of niet volledig zijn gevaccineerd, belandden er in oktober per dag 5,1 in het ziekenhuis, rekende het RIVM uit. Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij gevaccineerde 70-plussers. In die groep werden op een gemiddelde dag in oktober 0,82 op elke 100.000 opgenomen.

In oktober kwamen ruim 1900 coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen. Van hen was 56 procent niet of gedeeltelijk ingeënt en 44 procent volledig gevaccineerd. Van de ruim 1900 opgenomen patiënten belandden bijna 350 op de intensive care, en daar was 70 procent niet of gedeeltelijk gevaccineerd.

Het RIVM ziet ook een duidelijk leeftijdsverschil. De ongevaccineerde coronapatiënten die zo ziek zijn dat ze in een ziekenhuis moeten worden behandeld, zijn over het algemeen aanzienlijk jonger dan de gevaccineerden die worden opgenomen.